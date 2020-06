Quillo estrena su primer material solista: “Armas Secretas Para Canciones Tranquilas”

Mano a mano con el músico, compositor, y guitarrista de las bandas Deportistas, Kimo Fander, y Valles. Quillén Muníz, más conocido como “Quillo“, nos cuenta en La Ciudad todos los detalles de su EP debut en solitario, titulado “Armas Secretas Para Canciones Tranquilas“, producido en plena pandemia del Covid 19, sus raíces musicales, y muchas cosas más.

–¿Cuáles fueron tus primeros pasos en el mundo de la música?

“Siempre hubo música en casa. Mis padres son muy musicales, pero a mí de chico me interesaba más el fútbol. En la adolescencia cambió todo, me lesioné las rodillas, y la guitarra que estaba en casa, se convirtió en mi mejor amiga.“

–¿Qué influencias tenés? ¿Cuáles son tus artistas predilectos?

“Son tantas que no terminaría nunca de nombrarlas, pero mis artistas preferidos siempre fueron los no cantantes, los no guitarristas, los que no tienen mucha técnica, pero sí mucho para decir, como Bob Dylan, Lou Reed, Neil Young, entre otros.”

–Finalmente, sacaste tu primer álbum como solista. ¿Cómo surgió la idea?

“Estoy encerrado hace 100 días. Es la medicina para no volverme tan loco.”

–¿Preferís trabajar en formato banda o como solista? ¿Por qué?

“Siempre formato banda. Por eso, a pesar de éste ser un disco solista, está lleno de invitados. Lo que más me gusta de hacer música es la interacción con gente diferente, esa magia, que a veces sucede y a veces no, que ocurre cuando te juntas con gente que viene de distintos lugares y ve el mundo diferente a vos.”

–Fue grabado íntegramente a la distancia y respetando la cuarentena, pero igualmente participaron un montón de artistas. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Te imaginaste alguna vez produciendo de esta manera?

“Wetransfer, el mail y WhatsApp fueron mis mejores aliados. Y fue divertido trabajar a distancia con algunos músicos que quiero y admiro mucho, como Marty Kaleta (de la banda estadounidense Tincho), Tom Lamastra (Todo El Verano), Fede Díaz (Deportistas), Bitboi, y M1guez.

Pero así y todo no se si lo podría haber logrado sin tener a Marian Alarcón a mi lado, con quien compartimos casa, y que aportó voces, teclados y desempolvó algunas letras que parecían haber sido escritas para este momento.”

–¿Qué proyectos tenés con este disco?

“Por ahora llegar a la mejor cantidad de gente posible. Creo que las letras tienen un lindo mensaje para este y para cualquier momento de la vida.”

–¿Qué lugar ocupa la música en tu vida?

“Es todo. Espero que pronto todo vuelva a alguna especie de normalidad y podemos volver a tocar en vivo y compartir ese momento que es lo más lindo que tenemos los músicos.”

Por, Belén Medina.

