‘Re podridas’: Un proyecto en Instagram que grita ‘basta’ contra los femicidios y la violencia de género

Almendra se encontraba en su casa el sábado 25 de julio por la noche cuando vio por las redes sociales que estaban buscando en Beravebú, pueblo de la provincia de Santa Fe ubicado a 160 kilómetros de Rosario, a Julieta del Pino, de 19 años.

‘Cuando encuentro la noticia actualizada, no solamente no había aparecido Julieta, que es lo que siempre espero, que la hayan encontrado sana y salva, sino que también Cristian Romero, quien la secuestró, estranguló, asesinó y enterró, había sido protegido por la Comisaría de Chañar Ladeado, en donde lo habían disfrazado de Policía y lo sacaron cubriéndolo cuando la familia de Julieta estaba protestando por lo que había hecho con ella’, relata la joven a continuación.

A partir de la indignación que generó en Almendra esta escena de violencia y complicidad con el asesino de Julieta, les propuso a sus amigas hacer una acción barrial en donde exhibieran las caras de los femicidas que habían matado a otras mujeres durante la cuarentena.

‘Entonces armé un grupo de WhatsApp con amigas que piensan como yo y están en mi misma situación, de enojo y bronca por la injusticia que sentimos todos los días cuando vemos que cada 30 horas nos matan y desaparece una piba’.

Así surgió el espacio de Instagram ‘Re Podridxs’, que se propone decir ‘basta’ ante la violencia de género y dejar de naturalizarla. A los pocos días, Almendra se organizó con sus amigas para armar una pegatina en el circuito comercial de la calle Brandsen, ciudad de Ituzaingó, con las caras de los femicidas y luego replicaron la movida en las redes sociales.

‘Nos costó muchísimo encontrar sus caras’, recuerda Almendra y aclara que ‘queríamos exponerlas porque en general somos nosotras las que estamos expuestas por todos los medios. Se ven nuestros cuerpos, nuestras caras; y nuestro enojo era que la cara de ellos siempre está protegida, salen borradas, o sus nombres no figuran’.

Además de Almendra, quien es comunicadora, forman parte del proyecto Chickyta López, música independiente y feminista del Oeste, María Laura Laffué, profesora y artista plástica, Florencia Quinteros, quien es empleada y activista por los Derechos Humanos de las mujeres, Nadia Mendoza, trabajadora feminista, Andrea Checa, administradora de las redes sociales, Jazmín Oil y Noelia, también músicas e integrantes del colectivo MUTO (Músiques Transfeministas del Oeste) y de la banda Conurbalkan, respectivamente.

Pintura en la que María Laura representa una fotografía de Almendra

Entre ellas llevan adelante diversos trabajos que plasman en la página de Instagram, con el fin de interpelar a sus seguidores, tanto sea por casos de violencia de género que acontecen, o para generar un lazo de unión con quienes son víctimas de diversas desigualdades de índole machista.

Así es como se pueden encontrar algunos textos que escribió Almendra, pinturas que retrató María Laura, las imágenes de la intervención barrial que hicieron en agosto, fragmentos de publicaciones de otros medios de comunicación, entre otro tipo de formatos.

‘Estamos todo el tiempo invitando a la gente a que pueda sumarse y participar para que aporte lo que desee. Quien quiera hacerlo, puede enviar un mensaje privado a la cuenta y se puede charlar para ver de qué manera se puede seguir avanzando’, cuenta Almendra sobre la convocatoria a que otras personas puedan brindar su contenido, que puede incluir desde un escrito, una imagen, una canción, una pieza artística, entre otras ideas.

Actualmente, un grupo de amigas y amigos músiques del colectivo está preparando una canción con temática en contra de la violencia.

‘La premisa siempre es participar en contra de la violencia y visibilizar que no vamos a naturalizar que cada 30 horas nos maten, que no haya justicia o que no podamos ir a manifestarnos’, describe Almendra. Quienes quieran aportar su contenido o consultar para saber qué pueden producir, pueden contactarse con la cuenta de Instagram @repodridxs.

‘Nuestro enojo, pero también el amor que nos tenemos nos unió para accionar en los barrios con la cara de estos hijos sanos del patriarcado’, propone el grupo colectivo en su publicación de presentación, realizada hace dos meses. ‘Porque la única salida siempre es colectiva te convocamos a vos que también ardés de bronca ante la violencia. Sumate a hacer una acción en tu barrio porque juntxs somos fuego’, cierra la invitación.

Por Julián Tagliaferro