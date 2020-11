Renunció el presidente de un club del fútbol argentino

Se trata de Gabriel Pellegrino, que dejó su cargo durante una reunión virtual tras no recibir el apoyo del resto de los dirigentes para modificar la estructura de las Divisiones Inferiores.

En medio del problema de salud que está teniendo el entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Diego Armando Maradona, que podría recibir en el día de hoy el alta médica, Gabriel Pellegrino renunció como presidente del Lobo Platense.

El lunes por la noche, a través de una reunión virtual por la plataforma Zoom, el presidente estalló luego que no respaldaron su intención de modificar la estructura de las División Inferiores. “Estábamos muy bien, no había ningún tipo de problemas. Yo no le veo nada de profundo al tema, pero si tomó esta decisión debe estar cansado“, agregó Raúl Tassi, vicepresidente del Lobo.

Cabe destacar que Pellegrino fue reelecto en diciembre del año pasado, y tuvo algunas diferencias con otros miembros de la Comisión Directiva.

En caso de concretar su salida, Jorge Fabián Reina, vicepresidente primero de la institución, quedaría al mando del club, mientras que el segundo en importancia sería el mismo Tassi.

Toda esta situación se da en medio de la internación del director técnico Diego Maradona que le dio su respaldo y condicionó su continuidad a la presentación de Gabriel Pellegrino en las elecciones, y la denuncia por acoso sexual que recayó sobre el delantero colombiano Johan Carbonero.

Por: Juan José Levrero