Rudy en La Ciudad

Rudy es el proyecto musical de la cantautora cordobesa Pamela Rudy. En el cual, se encuentra acompañada de una backing band de lujo, compuesta por Nacho Sánchez en guitarra eléctrica y acústica, Andrés Robledo en guitarra, Juan Ludueña en bajo, y Gonzalo Criado en batería.

“A los 5 años empecé a estudiar piano. En casa teníamos el piano que era de mi abuela y mi papá quería que aprenda a tocar. Después de grande empecé a componer y encaré el proyecto Rudy que estamos haciendo ahora”, recordó, Rudy, en el programa de Próxima Estación ROCK (conducido por Belén Medina y Dastys, que se emite todos los Lunes de 19 a 21 hs por Radio La Ciudad).

Su primer álbum fue publicado en 2016, titulado ‘El Reino‘. Una obra luminosa y potente, ambiciosa y naif, que posee once canciones de su autoría y contó con la producción artística de Tomás Ferrero (Rayos Láser).

En 2019, y también de la mano de Ferrero, Rudy editó ‘Corredora del Desierto‘. Un disco muy disímil del primero, grabado en Sonorámica Estudio, que presenta fuertes raíces del rock y el blues, y la posicionó como una de las voces femeninas más interesantes del género.

“Todo es una búsqueda. Descubrí el Blues cuando renové mi banda. El primer disco es más pop, pero luego, quería hacer algo más pesado y probé con el Blues. Ya con la banda actual, hicimos ‘Corredora del Desierto‘, disco con el cual empecé a indagar todo lo que es el Rock y Blues.”, señaló la cantante.

Y agregó: “Siento que todavía no exploté el género ni terminé de encontrar mis jeites, pero lo que siempre busco en todo el recorrido musical es la experiencia. Siempre estoy buscando cosas nuevas”.

Ahora acaba de lanzar ‘Blues #6346‘, una canción vieja escuela compuesta y grabada totalmente en vivo en colaboración con Las Diferencias. Y por otra parte, se encuentra planificando la grabación de su tercer disco.

“Mi objetivo es no dejar de hacer lo que me gusta que es la música. Me quiero dedicar a esto por más que no entre un peso y tenga que tener otro trabajo para solventarlo. Una vez intenté dejar la música y no puedo. Esto me va a acompañar toda mi vida“, concluyó la artista.

Por, Belén Medina.

Contacto

Facebook: @proyectoRUDY // YouTube: RUDY // Spotify: RUDY // Bandcamp: RUDY // Instagram: @rudypamela