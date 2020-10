Salideras bancarias en pleno centro de Ituzaingó: ¿Con complicidad del Banco?

Una salidera bancaria en el Banco Provincia de Ituzaingó, ubicado en frente de la comisaria 1ª parece un chiste de mal gusto. Para los delincuentes, correr el riesgo de hacer inteligencia para reconocer a las victimas que retiran efectivo, en un lugar lleno de policias, no es un buen plan. De hecho, son casi nulas las salideras en la sucrusal de este banco ubicado en la esquina de Soler y Olazabal. Hasta ayer.

El dato que cambió y que sin dudas fue la causa de que pasado el mediodía, se produjera una salidera que tuvo como victima un empresario de la zona, es que el banco organizó el ingreso de sus clientes afuera del banco en DOS FILAS: una con un cartel que dice “Atención comercial” y la otra fila con un cartel que se lee desde la otra vereda que dice: “Cobro por ventanilla”. Los clientes entonces hacen fila (en plena calle) anunciando claramente si van a depositar o retirar dinero, a la vista de todos. Los delincuentes, advertidos, solo deben aguardar la salida de los desprevenidos clientes para robarles con total impunidad.

Así quedó el automóvil de la victima luego del robo

La salidera de ayer

Pasadas las 14 horas y luego de hacer la “fila” frente al cartel “Caja o Ventanilla”, un empresario de la zona (previo turno) se disponía a retirar dinero de a empresa. A la salida y habiendo recorrido tan solo una cuadra, sube a su vehículo y es interceptado por un delincuente que le arrebata el dinero y huye rápidamente con su cómplice en una moto. “No me dio tiempo a nada. Me estaban esperando. sabían que traía dinero, todos los que estábamos haciendo la fila afuera, estábamos regalados. Para colmo, el personal de seguridad del banco que está afuera, cuando ingresas te pregunta: “¿va a la caja o atención comercial?. Nunca vi algo semejante. El banco organiza a los delincuentes. Les da todo servido para que te roben.” aseguraba ayer a La Ciudad, la víctima del robo.

Clientes del Banco haciendo fila afuera para ir a la caja

Luego del hecho, cuenta el empresario, habló con el Subgerente del Banco para pedir explicaciones: “le pregunte de quien había sido la maravillosa idea de poner los carteles afuera. El Banco tiene protocolos estrictos de seguridad, no puede hacer lo que se le ocurra, y nunca me contestó, ni siquiera me dirigió la palabra. Más que un gerente, parecía un cómplice”.

Luego de que la víctima radicara la denuncia en la comisaría que queda “En frente del banco”, La Ciudad pudo constatar que no hay antecedentes de salideras en la sucursal del Provincia. “Así como se organizan, están regalados los que van al banco” aseguraron fuentes policiales.

Los protocolos de seguridad del Banco que no se cumplen en Ituzaingó

La pandemia sin dudas, ha modificado la atención bancaria. Todos recordamos en abril aquella triste imagen de los y las jubiladas haciendo cola afuera de los bancos para cobrar sus haberes, con los riesgos de contagios masivos. Hoy luego de 7 meses de idas y vueltas, la cosa no ha cambiado mucho.

Hoy los bancos tienen la obligación se respetar ciertas normas de seguridad para resguardar a sus clientes de potenciales salideras. Desde el caso Piparo, en la ciudad de la Plata, las medidas son mucho mas estrictas y deben ser cumplidas al pie de la letra por los Bancos a partir de la sanción de la ley 26637 aprobada en el 2010 y reglamentada en al año 2011. Dice el articulo 2 de la citada ley: “Los Bancos deberán contar en las líneas de cajas y cajeros automáticos con un sistema de protección con suficiente nivel de reserva, que impida la observación de terceros”. Lo que hace el Banco Provincia, claramente viola la ley. Cualquier especialista en el tema diría que en realidad, esta haciendo todo lo posible para ayudar a los delincuentes a robar con total facilidad.