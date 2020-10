Santiago Vaina presenta su álbum debut como solista

Luego de haber formado parte de bandas de Rock y Hard Rock, Santiago Vaina, lanzó su primer álbum de estudio como solista. El multiinstrumentista, compositor, y productor oriundo de la localidad de Morón (zona Oeste del Gran Buenos Aires), ya ahora con madurez, ánimo y desafíos, charló con La Ciudad, acerca de sus inicios musicales, su nuevo proyecto como solista, su disco debut titulado “Del Cielo“, y muchas cosas más.

“Fue un desafío. Uno cuando tiene banda, se comparte absolutamente todo. Al tener experiencia y a haber tocado en varias bandas, sentí que era el momento de hacer algo propio. No fue pensado, si no que se dio instantemente. Era el momento que necesitaba mostrar mi arte, y así fue, trabajando tres años y medios, con mucha dedicación y energía“, explicó.

Santiago, desde niño, se vio interesado por la música, escuchando diferentes estilos desde Folklore, Tango, Rock, y Heavy Metal. En su adolescencia aprendió a tocar la guitarra y fue perfeccionándose. Con el paso del tiempo fue incorporando otros instrumentos como armónica, batería, y bajo.

Luego tuvo la oportunidad de adentrarse en el mundo de la producción, trabajando en proyectos propios, mezclando y masterizando, probando todo tipo de sonidos a la hora de grabar, así lo hizo con “Del Cielo“, su primer álbum debut como solista.

Del Cielo, contiene ocho canciones y una adicional de bonus track, en las cuales no tratan de algo específico y definido, sino que tiene la intención que se puede volar para cualquier lado, y/o situación. El corte de difusión que acaba de lanzar es “La Frontera“.

Hubo dos etapas en la grabación, la primera fue grabada en Paston Records, con Gastón Sánchez en la preproducción. Y luego, en Utopía Music Factory con Carlos Lucena. Y el diseño de tapa, estuvo a cargo de Paula Martínez.

“Tengo pensado difundir muchísimo el disco, lograr a que llegue a todas partes. Que la gente pueda escucharlo y sentirse parte del mismo. Y más adelante, pensando en el segundo álbum”, expresó.

Actualmente, el músico se encuentra planificando un show streaming, que seguramente sea en formato acústico. Y por otro lado, comenzando a proyectar su próximo álbum.

“La música ocupa el 90% de mi vida, el otro 10 % es de oxígeno. Ocupa mucho espacio, en mi cuerpo, mente y alma. Es lo que mas me apasiona, porque en ella encuentro respuestas, pero a veces no y ese juego me tiene bastante entretenido. Es un hermoso rompecabezas que me hace trabajar día a día“, concluyó el músico.

Por, Belén Medina.