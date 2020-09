Se realizará un festival solidario a beneficio de los trabajadores del Hotel BAUEN

57 / 100 Funciona gracias a Rank Math SEO Puntuación SEO

El Viernes 18, Sábado 19, y Domingo 20 a partir de las 18.00 hs, se llevará a cabo un festival virtual solidario, impulsado por “Espacio Malteadas Culturales“, que tendrá como objetivo recaudar fondos para los trabajadores de la cooperativa y empresa recuperada del mítico Hotel BAUEN, el cual se encuentra en crisis y al borde del cierre debido a la pandemia del Covid-19.

Cooperativas, mutuales, asociaciones civiles de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé y CABA, se han encontrado con la necesidad de acompañar a los trabajadores de la histórica y emblemática cooperativa Hotel Bauen, quienes desde el inicio de la pandemia se encuentran sin poder acceder a sus fuentes laborales, ya desgastadas luego de las políticas de los últimos cuatro años.

Es por eso que algunas las entidades culturales decidieron, a pesar de la crisis que vive el sector de la autogestión asociativa y cultural en todo el país, brindar sus espectáculos gratuitamente para que todas las donaciones posibles sean dirigidas a las 80 familias cooperativistas del histórico hotel recuperado.

Durante el festival, habrá diferentes espectáculos y presentaciones de música, teatro, títeres, poesía, circo, y danza, las cuales se podrán disfrutar vía streaming a través del Facebook Mateadas Culturales, bajo la consigna “¡Abrazo Cultural al BAUEN!“.

El festival está organizado por Asociación Civil Amanecer Grupo Casa Taller (CABA); Asociación Civil Luciérnagas Serranas (La Falda, Córdoba); Asociación Civil Patio de la Pirincha (Córdoba); Circo FUAA (Marcos Paz Bs. As.); Comuna 16 (CABA); Cooperativa Audiovisual HAZ (Marcos paz Bs As.); Cooperativa de Servicios Culturales de la Calle de los Títeres (Nacional); Cooperativa CADE (E/F) (CABA); Cooperativa El Descubridor (CABA); Cooperativa El Tanque Cultural (CABA); Cooperativa El Mandril (CABA); Cooperativa Migra (CABA); Cooperativa Perra (E/F) (CABA); Cooperativa Pichangu (Rosario Sta. Fe); Cooperativa Recooparte (Tandil Bs. As.); Elenco Teatro de Todos (Cosquín, Córdoba); Grupo Casonero de teatro de las personas oprimidas (CABA); La Usina Asociación Mutual (CABA); Espacio Zamora Traza Cultural (Cosquín, Córdoba); RECA (Red de Escuelas de Circo Argentina).

Por, Belén Medina.

Contacto

Facebook: Mateadas Culturales // Instagram: @MateadasCulturales // DONACIONES al Hotel BAUEN: Caja de ahorro: 191-070-35713/4 // CBU 1910070455107003571349