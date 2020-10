Sebasthian León presenta su primer álbum solista

Luego de incursionar en bandas de diferentes estilos, el cantautor Sebasthian León, decidió seguir el camino de la música como solista. En diálogo con La Ciudad, habló sobre su álbum debut que acaba de publicar: “Una Oportunidad“; además de recorrer su carrera musical.

“Siempre fui solista. Pero la conexión con mi banda, es importantísima para el desarrollo de mi espectáculo. En ese momento somos uno solo para el público”, indicó el músico.

Sus inicios en la música y el canto, fueron desde muy pequeño. En ese entonces, tenía unos 10 años y vivía con su madre y abuelos, quienes los fines de semana, en la juntada familiar, no pasaba desapercibido el trío de guitarras cantando chamamé, polcas paraguayas, zambas y chacareras en la voces de su abuelo y tíos.

“Una Oportunidad“, está compuesto por seis canciones, en las cuales, el artista dejó plasmado ese cariño por el folclore con sonidos andinos e instrumentos autóctonos, sin olvidar el pop, la balada y el sonido urbano.

“Creo que me inspira todo. El estado del día, el clima, mi humor. Igualmente no lo hago solo, es un trabajo de equipo con un amigo y colega. Pero por sobre todo, me inspira y me gusta contar historias poco comunes, a parte de la composición clásica”, explicó Sebas.

Las canciones “Dame Una Oportunidad“, “Vuelve A Mí”, “Que Importa“, y “Eres“, contó con la producción de Matías Badino. Y por otra parte, Maximiliano Medica, produjo “Me Dices Que Te Vas” y “Vive“. “Fue todo un desafío, ya que fue grabado parte en Tucumán, Estados Unidos, México, y Buenos Aires”, señaló.

Luego, agregó: “Gracias a la tecnología, se pueden grabar las sesiones por separado y luego concentrar y unir todas las partes de la canción, todo enviado por la red. De eso se encargaron los productores del disco, Matías Badino que vive en Tucumán y Maximiliano Medica que vive en Buenos Aires”.

Sebasthian, confesó que tiene muchas ganas de porder realizar un show como presentación del disco, ya que la fecha pautada tuvo que suspenderla debido a la pandemia por el coronavirus. Por el momento, seguirá editando otras canciones.

“La música ocupa el primer lugar. Es todo en mi vida, es lo que me impulsa a seguir. Hago música en la tristeza, en la alegría, y en cualquier momento. Por eso llamé a este disco ‘Una Oportunidad’, ya que le pido a la gente la oportunidad de entrar en sus vidas’ cotidianas con mi música“, concluyó el artista.

Por, Belén Medina.

