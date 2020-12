Tras la salida de Diego Milito al frente de la Secretaría Técnica de Racing, Sebastián Beccacece anunció este mediodía que dejará de ser el DT luego de que la Academia culmine con su participación en la Copa Diego Armando Maradona.

El ex ayudante de campo de Jorge Sampaoli y de paso previo por Independiente dirigirá su último partido como DT de Racing durante el segundo fin de semana de enero, cuando su equipo reciba a Newells por la fecha 5 de la Zona Complementación B.

“En 2003, cuando comencé a trabajar con Jorge (Sampaoli) siempre lo hice a través de los valores. Cuando él se fue de algún club, algunas veces me ofrecieron seguir a mí. Yo tenía ganas de trabajar como entrenador, pero siempre tomé el camino que correspondía, que era salir con la persona que me trajo. Como saben, Diego anunció hoy su salida definitiva de su espacio y eso me lleva a seguir ese camino”, manifestó el entrenador, este mediodía, en conferencia de prensa.

“Tengo una relación excelente con Diego Milito y una relación muy buena con Víctor Blanco. Es una dupla que le ha dado muchísimo al club y como se lo manifesté a ambos, con la salida de Diego el único que pierde es Racing”, consideró Beccacece.

“Mis valores me indican que tengo que irme con quién me trajo. Cuando tenemos un referente como Lisandro (López), fue fácil ponernos de acuerdo. Es una persona con valores y pudo entender fácilmente”, enfatizó el rosarino de 40 años, quien aseguró que pensaba en renovar el vínculo por seis meses “pero hay situaciones políticas que no tienen que ver con nosotros”.

“Siempre he expresado esa unión que teníamos a la hora de trabajar y ahora, al no tener eso, es mi sentir acompañar a la persona que me trajo”, justificó.

“Cuando el rival te supera, es muy difícil revertir la situación desde lo anímico”, analizó el entrenador sobre la derrota de Racing ante Boca (2-0) el pasado miércoles.

El ex DT de Defensa y Justicia también negó que su salida de Racing estuviera vinculada con la discusión que tuvieron Diego Milito y el dirigente Adrián Fernández en el vestuario de La Bombonera, previo al partido con Boca.

“La decisión siempre la tuve clara. En relación a lo que pasó el miércoles, nos encontramos con Adrián en el camarín, Víctor le pidió que se retirara y no pasó nada más. Todo lo que se dijo después, sobre golpes y cosas por el estilo, es falso”, afirmó.

Respecto de la magra producción futbolística de su equipo en la derrota 2-0 con Boca, el entrenador evaluó: “Lo que sucedió en La Bombonera no influyó en nada. Boca nos superó y no nos alcanzó. Entiendo que cuando el rival te supera es muy difícil revertir la situación desde lo anímico”.

“Si tenemos las armas suficientes para competir con los mejores como Flamengo, Boca y River, es porque hemos hecho un buen trabajo. Es producto de los futbolistas, no de un entrenador”, agregó.

“Le deseo lo mejor a esta gente. Es muy apasionada como yo. Nosotros estuvimos vinculados desde el corazón y todos nos aceptaron con nuestras virtudes y nuestros defectos. Nos mostramos como somos. Somos esto”, finalizó Beccacece.

Dirigió a Racing en 26 partidos durante la temporada 2019/2020, entre la Copa Libertadores, Copa de la Superliga y Copa Diego Maradona, con 11 triunfos, 7 empates y 8 derrotas, con un 51,28 por ciento de eficacia.

Este sábado, previo a la conferencia de prensa del entrenador, Diego Milito pasó a despedirse del plantel. Ya en la previa del partido de vuelta por octavos de final ante Flamengo, donde la Academia avanzó a cuartos de final a través de los penales, había anunciado que no continuaría al frente de la Secretaría Técnica de la institución.

Milito, campeón en dos oportunidades como jugador de Racing (Apertura 2001 y Transición 2014), asumió como director deportivo de la Academia a fines de 2017. Desde ese lugar y de la mano del Chacho Coudet como entrenador, guió al club de sus amores a la obtención de la Superliga 2018-19 y el Trofeo de Campeones 2019.

Cuando el ahora entrenador del Celta de Vigo dejó el banco de la Academia, Milito apostó por el joven Beccacece. El ex ayudante de Jorge Sampaoli había realizado una buena campaña con Defensa y Justicia (con quien peleó la Superliga 2018/19), pero venía de dirigir a Independiente, donde fue despedido tras un semestre irregular.

View this post on Instagram A post shared by Diego Milito (@diegomilito) El vídeo con el que Diego Milito anunció su salida como director deportivo de Racing.

El ciclo de Beccacece al frente de la Academia arrancó con muchas dudas. Racing no perdía, pero tampoco ganaba y el clásico con Independiente estaba a la vuelta de la esquina. Si bien los rumores siempre fueron desmentidos, todos indicaban que una derrota haría que el DT abandonara su cargo.

Aquella noche del 9 de febrero, Racing jugó gran parte del clásico con dos hombres menos que su rival, producto de las expulsiones de Gabriel Arias (40′) y Leonardo Sigali (46′). Así, se dedicó a aguantar los intentos de un Independiente que jamás encontró los caminos para explotar la superioridad numérica y, sobre la hora, un gol agónico de Marcelo Díaz le dio el triunfo por 1-0.

La victoria ante el rival de toda la vida le dio al entrenador y a sus dirigidos la confianza necesaria y el apoyo de los hinchas, que hasta ese entonces lo miraban de reojo.

A partir de allí y hasta el parate por la pandemia, ganó sus dos primeras presentaciones en la fase de grupos de la Copa Libertadores (ante Estudiantes de Mérida y Alianza Lima) y mantuvo el invicto en la liga doméstica, con dos empates y tres triunfos. Además, en el inicio de la ya inexistente Copa de la Superliga, le ganó a Aldosivi 4-3 en Mar del Plata, con un gol agónico del juvenil Carlos Alcaraz.

De regreso a la actividad profesional luego del parate y enfocado en el certamen continental, perdió los primeros cuatro partidos de la Copa de la Liga Profesional. En la Copa Libertadores logró avanzar a octavos, pero lo hizo por detrás de Nacional, que clasificó primero por diferencia de gol.

Ya en octavos de final eliminó a Flamengo, igualando 1-1 en Avellaneda y en el Maracaná, pero imponiéndose en la tanda de penales. En cuartos llegaría la eliminación con Boca: pese al 1-0 en la ida, el Xeneize fue arrollador en La Bombonera y lo eliminó con un contundente 2-0 en la vuelta.

Mañana recibirá a Godoy Cruz en el Cilindro, desde las 17:10; visitará a Central Córdoba en Santiago del Estero, el próximo domingo 3 de enero a las 21:30; y cerrará su ciclo al mando de la Academia el 10 de enero -según el calendario-, cuando reciba a Newells.

Si bien todavía no está definido quien sucederá a Diego Milito en la Secretaría Técnica de Racing, los nombres de Guillermo Barros Schelotto, Alexander Medina y Hernán Crespo ya aparecen en el radar para reemplazar a Beccacece.