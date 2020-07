“Tejiendo Redes”: La ONG de Castelar precisa ayuda para seguir asistiendo a personas en situación de calle

Tejiendo Redes es una organización solidaria que se conformó a fines del año pasado con el propósito de reunir las fuerzas de asociales civiles de Castelar, Morón y alrededores, para así hacer un trabajo en conjunto por la comunidad.

Componen ‘Tejiendo Redes’, las ONG’s Sonrisas Solidarias y Ciudad Sinergia, a la vez que articulan para distribuir recursos con Calles Solidarias y Unidos con propósito, espacios que acompañan a personas en situación de calle y comedores de la zona.

En cuanto a la colaboración que prestan a las organizaciones que están en la calle, asistiendo a quienes se encuentran marginados, ayudan brindando donaciones de ropa de abrigo y alimentos, o cocinando para las ollas que realizan.

En este momento en particular, el trabajo voluntario requiere de un mayor esfuerzo, tanto por las bajas temperaturas del invierno que padecen quienes habitan en la calle, como por las complejidades que implican la cuarentena y la imposibilidad que representa para las personas movilizarse y pedir ayuda; y los resguardos que hay que tomar ante la expansión del Coronavirus.

‘La gente tiene mucha hambre, los pedidos se desbordan y el frío hace que todo se haga más difícil. A su vez hay que tener mucho cuidado con el Covid y darle para adelante con toda la fuerza de voluntad que haga que la gente trate de poner de si lo más Posible’ describe Lucas Marasa, referente de Tejiendo Redes.

La Asociación Civil está impulsando la campaña ‘Frío cero’, a través de las cuáles se proponen diversos objetivos para acompañar a la gente que está en situación de calle. Hace unos días lograron juntar 100 mantas para donar, a las que se sumaron las del taller de tejido que hace la ONG ‘Sonrisas Solidarias’. Lucas comenta que la campaña fue un éxito y se llegó al número en solo dos semanas.

Ahora su próximo desafío es alcanzar las 50 docenas de medias. Para ayudar habrá dos opciones para comprar por Mercado Libre a la cuenta de ‘Tejiendo Redes’, quien luego coordinará el pago y la entrega con el fabricante Rhyton. Se puede colaborar pagando la docena o seis pares.

El procedimiento para saber cómo comprar los pares de medias, incluyendo los montos, será explicado por las redes sociales de Tejiendo Redes, que a la vez pondrá a disposición enlaces de Mercado Pago.

Además, la fundación continúa recolectando donaciones de alimentos no perecederos y ropa. Se puede ayudar con alimentos como arroz, fideos, aceite, salsa de tomate, enlatados (choclo, arvejas, lentejas), y en lo que respecta a ropa, se precisan camperas, mantas, bufandas y todo tipo de abrigo. ‘Es súper necesario apalear el frío’ expresa Lucas. ‘Este frío que no podemos hacerle frente persona a persona y no nos queda otra que ayudar mediante la gente’.

Foto de portada: Unidos con propósito

Escrito por Julián Tagliaferro