Trabajadores de ALICORP denuncian despidos injustificados

En medio del pico de la pandemia por el Covid 19, la fábrica de jabones, ALICORP (ubicada sobre la Av. Monseñor Bufano 4799, de la localidad de San Justo, Partido de La Matanza), dejó en la calle a más de una decena de trabajadores, en plena vigencia del decreto que prohíbe los despidos durante la cuarentena.

“ALICORP tuvo 2 picos de producción en lo que va la pandemia. En la fábrica se celebró con un asado y al día siguiente nos despidieron, argumentando que había bajado la venta cuando eso no es cierto”, explicó Ramiro, trabajador despedido de ALICORP.

Y agregó: “Es una situación muy desesperante. Tenemos dos compañeros despedidos que tienen familia y están por tener hijos en las próximas semanas, que incluso aún han tratado de no contar la noticia en las casas para no generar angustia.“

En la mañana del Jueves 11 de Junio, los trabajadores se movilizaron en la Plaza de San Justo en reclamo de la reincorporación y la efectivización de trabajadores contratados, pero no obtuvieron respuesta alguna.

“Nos dicen desde la empresa que ‘bajó la producción’, pero con esto del coronavirus, los jabones salen como pan caliente. Todos los necesitan. Incluso más que el alcohol en gel. Venden a todo el país y a otros lugares del mundo

Esta multinacional está rompiendo récord de producción desde el inicio de la pandemia. Los gerentes nos decían que ‘nuestro récord salva vidas’, pero mientras lucran con productos esenciales, a los trabajadores nos tratan como descartables y nuestras vidas no valen.”, manifestaron los trabajadores.

También, en la protesta, se sumaron trabajadores de comidas rápidas y call center que denuncian recortes salariales llegando a cobrar cero pesos. Trabajadores de grandes supermercados de la zona, donde hay casos de Covid y las empresas no garantizan testeos masivos ni se aplican protocolos, para proteger la salud de los trabajadores y sus familias, llegando a obligarlos a asistir a las sucursales incluso cuando estas se encuentran cerradas. Y desocupados que no tienen acceso a la IFE, que denuncia que no les alcanza para vivir 10 mil pesos y reclaman que tiene que ser de $30.000.

La Red de Trabajadores Precarizados de la zona Oeste del Gran Buenos Aires, impulsó la movilización, que contó con acciones en distintos puntos del AMBA y el país. Una organización que nuclea a trabajadores de distintos gremios y quienes se han quedado sin trabajo en plena cuarentena, que rechazan los despidos y recortes salariales y luchan por “trabajo con derecho para todos”. A su vez se solidarizaron otras organizaciones sociales que reclamaron la falta de agua en los barrios, frente a la municipalidad de La Matanza.

Carta que repartieron los trabajadores despedidos de ALICORP:

Hola compañeros y amigos:

El sábado fuimos despedidos de la fábrica después de haber trabajado estos meses con ustedes, en el medio de una situación súper complicada, como ya saben.

Las cosas están muy jodidas como para conseguir trabajo en otros lados, ¿cuántas fábricas ya están cerradas? O despidiendo y suspendiendo a trabajadores.

Esto fue muy difícil para nosotros, que tenemos familia o dependemos solo de nosotros mismos. Algunos ni siquiera pudimos comentarle la noticia a nuestros seres queridos para no generar angustia en nuestras casas.

¡Estos meses trabajando junto a ustedes poniendo el hombro todos los días y arriesgando nuestra salud y la de nuestras familias nos habíamos ilusionado con la posibilidad de quedar efectivos! Porque como decía el papel que nos dio la comisión interna: iban a pedir que efectivicen a los contratados en los puestos faltantes. En el medio de una situación tan difícil esperamos que el sindicato y la comisión interna defienda nuestros puestos de trabajo, como dijeron.

Por eso compañeros y amigos, necesitamos su apoyo para pelear por nuestra reincorporación y por la efectivización de todos. Sabemos que alguna vez estuvieron en nuestro lugar y entienden nuestra situación. Y saben que hoy somos nosotros, pero si la dejamos pasar, mañana van a ser ustedes.

Nuestra pelea también es porque no haya ni un solo despido más. ¿No queremos ser nada más que un número para una empresa que triplicó sus ingresos en estos dos meses y dice que no puede efectivizar? Ustedes saben que no es así, mejor que nadie. ¡Una empresa que hace jabones, que se está llenando de plata despide sin ninguna razón cuando los despidos están prohibidos por decreto! Esto nos da mucha bronca. ¿Nuestro trabajo no vale, acaso?

Queremos trabajar, necesitamos su apoyo desde adentro porque nosotros desde afuera la vamos a pelear con todo, por nosotros, por ustedes y por nuestras familias y seres queridos.

Despedidos de Alicorp

Por, Belén Medina.