Se transmite por streaming durante noviembre la obra SYSTEMA

Durante los fines de semana de noviembre se transmite vía streaming la obra de performance SYSTEMA, una creación artística que atraviesa distintos lenguajes como la danza, la música, la actuación, la literatura y lo audiovisual.

El espectáculo comenzó a emitirse el fin de semana pasado y consta de dos ediciones diferentes. Los sábados, desde las 20hs, se hace la función en vivo del repertorio digital, mientras que los días domingo, también a las 20hs, se comparte el archivo de la obra original, realizada presencialmente en 2019. Parte de ambas versiones trascurren en el Centro Cultural Discépolo, de Morón.

La performance trascurre en una realidad incierta en donde cuerpos, música y relato fragmentado buscan ampliar la percepción sobre las formas de acción en la actualidad y aquello contenido en las ausencias.

‘Si un sistema busca ordenar, nuestra propuesta opera para poner en crisis dichas lógicas de comprensión. En lugar de control y predicción, buscamos sensibilizarnos hacia el camino, creando una dramaturgia compleja e impredecible’, narra la descripción de SYSTEMA.

La obra está dirigida y escrita por Rocío Ferrer, quien a la vez se desempeña como performer en la ficción. Residente en Morón por elección, como ella misma destaca, devino en productora y directora, tras gestionar sus proyectos personales. ‘Me atraen los márgenes, lo que está más allá de las fronteras, lo desconocido. Será por eso que siempre busco experiencias nuevas dentro de mi desarrollo profesional’, expresa la dramaturga, que ha experimentado en la danza, el canto, la batería, se formó en gestión cultural y actualmente realiza un magíster en ‘Administración de organizaciones del sector cultural y creativo’ en la facultad de Ciencias Económicas (UBA).

Licenciada en Actuación (UNA) y formada con grandes referentes de la dramaturgia como Ricardo Bartís y Guillermo Cacace, Ferrer cuenta sobre los detalles de SYSTEMA y cómo resulta para el equipo la adaptación a un nuevo paradigma, definido por los patrones digitales.



¿Con qué experiencia se va a encontrar el espectador al ver SYSTEMA?, ¿Cuál es la invitación que le hace la obra?

SYSTEMA es una obra extrema para disfrutar con los sentidos. Podría ser vista como una entonación de metáforas captadas por la intuición sensible. Tiene música, danza, actuación, piezas audiovisuales y escenas en vivo para la interacción con el público.



¿Cuál es el adicional que va a marcar SYSTEMA como espectáculo al tratarse de una Performance?

El espectáculo se muestra por momentos sonora y visualmente apabullante, y por otro, lleno de preguntas y silencio. Nos proponemos sustituir la atención que le dedicamos a la lógica, el análisis y la objetividad, para obturar los límites del pensamiento analítico.

El cruce de lo fantástico con acontecimientos que no condicen con las acciones que se ejecutan, o una superposición de signos abstractos y cotidianos son herramientas de composición que atraviesa nuestras creaciones. Cuerpos performers dispuestos a lo que haga falta para conseguir su objetivo, una imagen en forma de música, o un silencio que lo contiene todo. Esta fragmentación nos permite el ingreso del juego performático.

¿Qué diferencias hay entre la versión de la obra representada físicamente en el teatro y la versión digital transmitida por Streaming?

Es importante que la gente sepa que aún no hay al alcance de les artistas, plataformas que estén diseñadas para la creación. Con las herramientas que contamos como Zoom, YouTube o programas de transmisión a cámara múltiple, tratamos de armar un dispositivo que se acerque a la experiencia artística como la conocemos, mientras nos vamos encontrando con sus nuevas oportunidades.

De esta manera, creamos un híbrido como nueva experiencia, tomando elementos del pasado y fusionándolos con las herramientas del futuro.

¿Cuáles son los recursos y lenguajes que se incorporan en la nueva versión digital?

Para elaborar piezas completamente inéditas en formato audiovisual, integramos al equipo artístico un grupo de realizadores, editores y, además dos personas se perfeccionaron en operación de cámaras y programación digital para la experiencia en vivo. Para poder transmitir la composición tridimensional y una estética que permita la experiencia presencial en el espacio físico programamos dos jornadas de grabación en el Centro Cultural y Biblioteca Popular Enrique Santos Discépolo.

De este modo, logramos darle un valor agregado a nuestro trabajo, por estar en contacto con estos sitios que se encuentran cerrados desde que comenzó la contingencia pandémica en nuestro país, y reafirmamos la importancia de no sustituir una experiencia por otra, sino más bien combinar sus potencialidades.

¿Qué varía respecto al formato, al tratarse de un repertorio?



Nuestro repertorio contiene varias instancias para disfrutar, usando las herramientas del mundo digital al máximo. Si en un sueño o una película se puede viajar en el tiempo, superponer planos y combinar especialidades de un momento a otro, esos elementos fueron integrados a esta nueva propuesta, conservando escenas en vivo donde el espectador nos hace preguntas, comentarios o generando una lluvia de emojis en el chat de YouTube.

Si bien estamos en nuestras casas durante la función, el diálogo con las audiencias es fundamental para llevar adelante en el encuentro e intercambio social que la performance posee en su rasgo relacional y el teatro en su génesis de reunión social.

¿Qué diferencias perciben como directores, productores y actores a la hora de transformar al teatro en una nueva lógica, sin la interacción del público en el lugar?

En primera instancia, hay un delay inevitable en la transmisión y las preguntas que realizo al público como performer las escuchan un minuto más tarde. Por lo tanto, cuando las preguntas sean su presente para mí eso, ya será parte del pasado. Es interesante ver esta característica, ya que el teatro como lo conocemos es “aquí y ahora”. Por lo tanto, es imposible en el entorno digital que se de esta particularidad fundamental.

Otra experiencia anecdótica se da en el registro sensorial. Mientras les performers están en sus casas teatralizadas con las luminarias aumentando la temperatura, a las audiencias ese calor no les llega por fibra óptima y el wifi no les transmite nuestras respiraciones ni a nosotres sus risas o reacciones. Ese feedback todavía lo recreamos en nuestra imaginación y, si bien sabemos que esta nueva línea de creación llegó para quedarse, anhelamos en algún momento volver a experimentar esa adrenalina del instante presente con sus riesgos de lo efímero y momentáneo.

¿Se denomina teatro a esta experiencia digital?, ¿O es otra cosa?, ¿Qué es, en ese caso?

Definitivamente, no me animaría a llamar teatro a estos nuevos formatos. Que tiene rasgos teatrales y es una adaptación al entorno digital, seguro, porque viene con nosotres, en nuestras células, grabado como datos en un chip (risas).

En SYSTEMA tampoco nos definimos como meramente teatrales, eso nos permite no casarnos con ninguna estructura preexistente. Las posibilidades del juego performativo nos permiten, en este contexto, reformularnos para adaptar nuestra experiencia al mundo digital.

¿De tener la oportunidad de hacer SYSTEMA presencialmente, elegirían hacerlo o se sienten cómodos realizándolo mediante streaming y con el uso de recursos que eso conlleva?

Definitivamente el streaming es un recurso para seguir produciendo y sabemos que será una nueva línea de creación que llegó para quedarse. Creo que para les artistas se abre una nueva posibilidad, que no viene a reemplazar este formato, sino que se suma a generar la posibilidad de crear productos artísticos en un nuevo formato.

Esta nueva herramienta tiene otras fronteras de alcance que se expanden sorprendentemente y creo que esa característica es positiva, nos permite socializar nuestro trabajo a nueva escala.

//Ficha técnica//

Performers: Magali Suarez, Pablo Canelo, Rocío Belén Ferrer.

Vestuario y Escenografía: Sofía Davies.

Asistencia Coreográfica: Mariana Banfi.

Producción Musical: Lucas Avellina.

Realización audiovisual: Facundo Emmanuel Caramelo, Juan Manuel Muñiz Oribe.

Técnica Iluminación: Belén Almirón.

Fotografía: Micaela Soledad Giudici, Nazareno Chavez.

Producción Ejecutiva: Manuela Ruffini.

Asistencia de Producción: Manuela Ruffini, Julián Ekar Rugnone.

Diseño Gráfico: Angeles Pulfer.

Comunicación y redes: Julian Ekar Rugnone

Asistencia de Dirección: Micaela Irina Zaninovich.

Dramaturgia y Dirección: Rocío Belén Ferrer.

El espectáculo cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro.

Reserva de entradas a la ‘gorra virtual’ por Alternativa Teatral.

Por Julián Tagliaferro