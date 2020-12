Se lanzó ‘TRASH’, primer documental interactivo sobre el camino de la basura

El medio de comunicación independiente Escritura Crónica lanzó a principios de este mes “TRASH: el camino de la basura”, el primer documental interactivo producido en el país sobre el recorrido de los residuos. A lo largo de su duración, el espectador puede elegir el contenido que quiere ver al posicionarse sobre cada letra, que aborda un capítulo propio.

‘La idea es involucrar al público en que si quiere saber más, pueda hacer click sobre cada letra y concer un poco más. Como si fuera una serie de Netflix y dejar el poder en la gente que ve el documental’, describe Agustina Grasso, directora del proyecto y periodista, oriunda de Castelar.

La producción aborda el tratamiento de la basura que brinda el sistema residual en Argentina. De este modo, indaga en los rellenos sanitarios y los basurales a cielo abierto a través de los cuales se descomponen los residuos y, en efecto, la contaminación ambiental que se genera y las enfermedades producidas en los ‘territorios de sacrificio’.

Asimismo, plantea como alternativa las vías de separación en origen y reciclado y visibiliza el trabajo de las y los recuperadores urbanos, entre otras ideas y metodologías.

‘La idea, al principio, era que fuera un libro. Después lo había pensado como una web, con texto y foto, pero finalmente me pregunté cómo podía hacer para llegar a un público masivo para que el mensaje se entienda, por la importancia que tiene el mensaje. Ser concientes del rol que cada persona tiene en la sociedad respecto a la basura que genera’, relata Agustina a La Ciudad Web sobre el impacto que se propone el documental en el público, para que pueda tomar conciencia respecto de la problemática y su relación con ésta.

Tal como cuenta Grasso en el medio de comunicación que coordina, la idea madre del proyecto nace en el verano del 2012 cuando visitaba a distintas familias de González Catán, que padecían distintas enfermedades como cáncer o púrpura, producto del basural a cielo abierto instalado allí. ‘Había ido con la idea de hacer una nota, una crónica. Y cuando tomé dimensión de la magnitud del problema me di cuenta que no alcanzaba con una nota’, narra.

TRASH fue presentado el 5 de diciembre en Auditorio Oeste (Haedo), donde desde la llegada de la pandemia funciona el Mercado Agroecológico del Oeste. Fue proyectado en pantalla gigante y, a la vez, transmitido por streaming en YouTube. El evento estuvo moderado por Agustina y por Mauricio Yrigoyen, podcaster y presentador, quienes se encargaron de entrevistar a distintos referentes de organizaciones ambientales y trabajadores ecológicos.

Entre ellos estuvieron Eyal Weintraub, cofundador de Jóvenes por el clima; Chiara Sacchi, representante de la región conurbano en la misma organización; Virginia Pimentel, fundadora de la cooperativa de reciclado Abuela Naturaleza; Alex de la Cooperativa Alto Impacto; Natalia Mazzei, influencer ambiental conocida como EcoIntensa; Perla Herro, cofundadora del Mercado del Oeste y representante de Slow Food Argentina; y Juan Barallobres, músico y creador de la música del documental, hecha con basura como tachos y botellas.

‘Creo que la manera de aunar fuerzas es tejiendo redes, aliándonos con distintas cooperativas, con organizaciones que traten estos temas a nivel internacional. Hay que buscarle la vuelta para que no sea solamente un trabajo de hormiga de una sola persona’, expresa Agustina Grasso, ante la apreciación del entrevistador de que tanto en el documental como en su evento de lanzamiento se ve reflejada la unión entre distintos movimientos y organismos que buscan alternativas para promover la reutilización de los residuos, integración similar que se ve cotidianamente en la lucha ambiental.

‘Creo que el periodismo y los medios de comunicación tenemos que ser concientes respecto de la información que difundimos y tratar de interesarnos cada vez más respecto de estos temas porque hay una gran falta de información y chequeo de datos. El foco de agenda no está puesto en estos temas, justamente porque muchas veces a los medios hegemónicos no les interesa. Entonces, creo que pasa como con Escritura Crónica que somos un medio independiente, lo que hacemos es mostrarle a la comunidad, con cierto interés y tratando de comunicar bien estos temas, para poder llegar a más gente’ añada luego la periodista, sobre la responsabilidad de los medios de comunicación a la hora de informar sobre la temática.

Acerca de cómo la falta de información repercute en la comunidad, Agustina comparte que ‘la sociedad, por ahí, no toma conciencia de la importancia de la separación en origen, pero también sucede que muchas personas separan pero no encuentran una respuesta. No hay puntos verdes, se mezcla toda la basura, o se retiran los centros de acopio. Entonces, quizás las personas dejan de hacer porque no tienen un sistema que sostengan esa decisión que toman en su individualidad’.

A lo que agrega como reflexión que ‘tampoco dentro de los gobiernos se le da la importancia que tiene porque no se es conciente de la gravedad de la contaminación que genera la basura, entonces nadie se hace cargo. Al saber la gravedad del tema y que es una cuestión importante que tiene que estar en la agenda ambiental, internacional y nacional, creo que si la gente supiera estas cuestionas y los gobiernos pudieran educar bien a sus ciudadanías, explicándoles que tienen que hacer con cada residuo y, además, fomentar a la economía circular y al reciclado, integrando a recicladores y recicladoras de base, sería muy distinto el punto de acción en las ciudadanías’-

“TRASH: el camino de la basura”se puede ver a través del siguiente enlace o desde YouTube. Para que el proyecto pueda seguir creciendo se puede aportar mediante una campaña de Crowfounding que impulsa el medio de comunicación, o incluso, se encuentra disponible la preventa del e-book que será publicado entre febrero y marzo de 2021. Para ambas opciones se puede abonar por Mercado Pago.

Además, Escritura Crónica realizará capacitaciones sobre periodismo innovador, donde brindará herramientas para hacer transmedia y lograr una comunicación ambiental conciente.

Por Julián Tagliaferro