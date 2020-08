Tren Sarmiento: domingo sin trenes y el lunes “complicado”

El aislamiento de 50 operarios del área de control de la linea Sarmiento, complicó y mucho el normal funcionamiento del ferrocarril. “No hay recambio en esa área y tuvimos que asilar a todos para hacerles el hisopado, hasta que no tengamos los resultados, no sabremos que panorama habrá para la reanudación del servicio” afirmó a La Ciudad Roberto Rocha, gerente de la linea.

En el Sarmiento, los contagios están creciendo y no hay forma de pararlos. “En la línea trabajan muchas familias, padres e hijos, matrimonios, novios, etc, que para el contagio es el peor de los escenarios” Afirma el gerente.

“Mañana domingo no habrá servicio y para el lunes, no tendremos certezas hasta que los hisopados nos indiquen quienes están contagiados y quienes no. Esperemos pode reanudar el servicio. Lo informaremos cuando tengamos claro que hacer “