“Tu negocio amiguero”: un espacio de difusión gratuito para emprendedores

‘Tu negocio amiguero’ es una plataforma de difusión gratuita para comerciantes locales y emprendedores de la Zona Oeste que nace de la mano de Belén Fernández, fotógrafa, community manager y estudiante de comunicación social en la Universidad Nacional de Moreno (UNM).

El objetivo de la página de Instagram de ‘Tu negocio amiguero’ es reunir aquellos productos y servicios que emprendedores de la zona ofrecen a la comunidad para que estos puedan encontrarlos a un precio accesible. En tiempos de aislamiento y las dificultades económicas que este implica, la disponibilidad de la herramienta es muy valiosa tanto para pequeños comerciantes como para el público

‘La idea surge de ver que muchos se lanzaron al mundo emprendedor, buscando hacerle frente a la pandemia y entonces pensé ¿no estaremos muy separados?’ explica Belén sobre el origen de su iniciativa. Problemática ante cual se propuso trasladar la cooperatividad que mantiene unidas a las comunidades en momentos de crisis, al mundo virtual.

‘Como estudiante avanzada en comunicación social siempre estuve interesada en la comunidad y sus lazos. Entonces, ‘Tu negocio amiguero’ es resultado de un proceso de formación profesional y el deseo de contribuir con el momento actual’ describe Belén.

Hasta el momento se promocionan en la plataforma productos de panadería y confitería, indumentaria, decoración, belleza, servicios de estética canina y muchas más cosas que ofrecen emprendedores de Moreno, Paso del Rey y Merlo, principalmente y otras localidades de la Zona Oeste.

‘Lo más importante del ser gratuito es que todas y todos puedan acceder. Eso iguala en oportunidades a todos aquellos emprendedores. Algunos parten de estructuras más armadas que otros, pero en este espacio, todos se visibilizan por igual’ comenta Belén sobre el alcance que adquieren los proyectos que se suman a ‘Tu negocio amiguero’.

La fotógrafa y estudiante de comunicación social menciona que no hay requisitos excluyentes para formar parte de la página de Instagram. ‘Todos pueden ser parte. Solo debemos acordar qué es lo que se busca para encontrar la mejor forma de comunicarlo’. El espacio está disponible tanto para quienes posean un local o no, por dar un ejemplo. ‘El punto es que cada día seamos más los que estemos dispuestos a sumarnos al proyecto, pensando en hacer negocios con la comunidad y no a costas de ella’ argumenta la jóven.

‘Recomiendo que nos visiten y se sumen a ser parte’ cierra Belén.

Instagram: @tunegocioamiguero

Por Julián Tagliaferro