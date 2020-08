Un caso de abuso infantil conmueve a Villa Udaondo

Cada vez son más las personas que se animan a visibilizar y denunciar los casos de abuso sexual infantil que sufrieron durante su niñez. Pasar por una experiencia de esta índole produce un tormento muy fuerte en quienes lo padecieron y tienden a encerrar en sí mismas por el temor que implica internamente la acción de contarlo a otras personas.

Sin embargo, expresarlo resulta sanador, y con ello se abren las vías para denunciar penalmente a la persona que cometió el acto perturbador. Hace días repercutió en los medios el testimonio de Mariela Fernández, periodista de C5N, quien dio a conocer que fue víctima de abuso a sus 10 años.

En Villa Udaondo, hay conmoción por el caso de una una joven de 19 años que después de 10 años, cuando ella era niña, se animó a contarlo y denunció a su padrastro y pareja de su mamá, por abuso sexual durante su infancia.

Los hechos

Adriana, mamá de la víctima, en diálogo con Radio La Ciudad, contó todo: “ Jesús Alejandro Leiva se llama el padrastro de mi hija. Ella desde chica le decía papá, pero de un día para otro, comenzó a llamarlo por su nombre, ahí me di cuenta que algo pasaba, pero no me imaginé que era algo parecido a lo que luego contó de grande. En ese momento no pude darme cuenta”.

La víctima tuvo que esperar 10 años para poder contárselo a su familia. “Lo que mas me dolió, es que yo también fui abusada de niña, por mi abuelo, y nunca hice nada” cuenta angustiada Adriana. Madre e hija, con historias repetidas.

“Yo le conté recién el día del niño a mis hijos, que ya son grandes de edad. Recién el domingo le hablé a ellos sin preguntarle a mi hija y ahí empezó a desatarse todo’ expresó la mujer en el programa Ciudad de Encandilados. Al día siguiente se acercó con su hija a la Comisaría de la Mujer de Ituzaingó para realizar la denuncia, donde la adolescente solicitó el inicio de acciones penales ante su padrastro y la restricción perimetral para el núcleo familiar.

El abusador todavía no fue notificado por la justicia y está en su casa como si nada hubiera pasado. Una de las tías de la víctima también fue clave, se animó a contar lo que había sucedido y convenció a Adriana para que haga público el drama familiar. “No quiero que lo que nos sucedió, le pueda pasar a otra familia. Es muy importante estar atentos cuando nuestros hijos son niños y si hay indicios, actuar rápido”. aconseja Adriana.

Luego de que la familia se enterara de los abusos, Adriana echó de la casa a Alejandro. Durante esta etapa el abusador vivió en la casa de sus padres, lindante a la de Adriana y sus hijxs, y según radicó su hija en la denuncia no se le apersonó, ni ocasionó actos de perturbación o amenaza hacia ella.

Después de eso, Adriana se fue de la vivienda junto con su hija, la hija mayor de Alejandro y el hijo compartido por los dos, padeciente de síndrome de Asperger, para ser recibidos en el hogar de otra familia.

Falta de intervención inmediata y acompañamiento estatal

Sin embargo, nueve días después de asentar la denuncia en la UFI 11 no hicieron efectiva la restricción perimetral, ni le han brindado acompañamiento terapéutico a su familia, en particular a su hija.

Respecto a la restricción perimetral, Adriana relató que la pidió para los cuatro. ‘Pero hoy llamé y tengo que esperar a que me llamen. No tengo a nadie que me asesore en lo que tengo qué hacer, porque sé que ahora se viene lo peor para ella’ explicó.

Mientras tanto, la familia se encuentra abandonada por el Estado, sin encontrar respuestas inmediatas y seguras por parte de la justicia, carecientes de asistencia legal y sin la contención profesional necesaria.

En lo que refiere a la situación económica, Adriana es empleada de casas particulares en un country de la zona, pero está en negro. Hace un mes , se preinscribió para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pero el mismo le fue rechazado. Sólo se sostiene con los 8.000 pesos que cobra de pensión por discapacidad por su hijo menor. Desesperada, reclama que el Municipio la ayude. El Consejo de la Mujer en Ituzaingó, debería actuar si es que tomó conocimiento del caso

Entrevista completa a Adriana en Radio La Ciudad

Por Julián Tagliaferro