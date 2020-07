Una familia entera decidió contagiarse de coronavirus para no separarse de su bebé

Una familia entera que conviven en la misma vivienda decidieron contraer el virus para poder aislarse juntos y no separarse de su bebe de 8 meses que contrajo primero coronavirus.

Ayer por la mañana, en dialogo con Radio La Ciudad, en el programa “Ciudad de Encandilados“, Ayelén Maristain una mama de 28 años que vive la localidad bonaerense de Isidro Casanova, partido de La Matanza, contó los pormenores de la difícil decisión que tomaron junto a su marido, sus hijos, sus hermanos y sus suegros.

Hace unos días, Ayelen se enteró que su bebe había contraído el virus.” El 12 de junio, vino mi hermando a mi casa a traerle mercadería a mi mamá y aun cuando tomamos todas las medidas de prevención, a los 4 días mi bebe empezó a tener fiebre y lo llevé al hospital a que le hagan el hispado. Después de hacerle el test, nos confirmaron que había contraído covid-19″,

“Cuando nos enteramos que Renzo tenía coronavirus, volvimos para nuestra casa para el aislamiento. Ahí fue cuando tomamos la decisión de contagiarnos todo el grupo. Lo que hicimos fue abrazar al bebé, darle besos, que por supuesto le encantan, pero esta vez con el objetivo de contagiarnos todos juntos”

“En casa vivimos 11 personas, no tenemos muchas comodidades, era imposible aislar al bebe o a cualquier otro miembro de la familia si los contagios seguían. Somos una familia humilde. Así que lo charlamos, pensamos juntos, y optamos por contagiarnos todos en grupo. En el proceso, a mi hermana Joana le hicieron hisopado también desde la empresa para la que trabaja y dio positivo. Lo que hicimos también fue ser completamente sinceros con los vecinos o familiares. Nos encerramos en casa los once. Sólo tres tienen resultado, ocho estamos esperando. Sabemos que es positivo, tengamos o no“

Ayelen, reclama ayuda urgente. “Nadie se acercó a darnos una mano. El Municipio de La Matanza nunca vino. Hoy nos ayudan los vecinos con mercadería porque nadie de la familia ha salido en todos estos días. Respetamos el aislaimento y solo podemos contar con lo que los vecinos nos entregan. Necesitamos urgente una mano. Es una pesadilla todo esto, que esperamos pase pronto”, reclama angustiada Ayelen.