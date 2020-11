Urgente: Separan por mal desempeño al Fiscal Tabolaro de la causa Diego Roda

La Fiscalía General de Morón ordenó en las últimas horas separar al fiscal Roberto Tavolaro, de la investigación del crimen del verdulero y vecino de nuestra ciudad, Diego Roda. El Fiscal había sido denunciado “por mal desempeño” por la madre de la víctima ante la Fiscalía General de Morón,

La medida fue tomada al cumplirse dos meses del reclamo por los familiares de la víctima al cumplirse cuatro años del asesinato el 9 de septiembre del 2016 frente a los tribunales descentralizados de Ituzaingó.

Diego Roda, asesinado en el año 2016

La investigación del crimen de Roda se encuentra ahora a cargo del fiscal Pablo Ávila, sostuvo la misma misma fuente consultada por Télam.

Las primeras medidas del fiscal Ávila en la causa es volver a citar a los peritos involucrados en la investigación en busca de pruebas certeras y luego citar a policías y testigos, para ira avanzando en la búsqueda de todos los responsable del crimen del comerciante.

El último martes, María de Carmen Peche, madre de Diego en Radio La Ciudad adelantaba : “Yo luché un año para que los peritos vinieran a declarar. Iba, le decía al fiscal Tavolaro y él me respondía que mandaba las notificaciones a los peritos pero ellos no querían venir. Hasta que fui a la Fiscalía de Morón, donde me atendió la Dra. Iuzzolino y los hizo venir por la fuerza pública. Gracias a eso está detenido quien robó la camioneta’, expresó Peche en el programa ‘Ciudad de Encandilados’

Esa misma semana, en la Provincia de San Juan, detuvieron al delincuente que había robado la camioneta con que se originó la persecución que, posteriormente, finalizó con el crimen del Rodas.

El asesinato de Roda ocurrió el 10 de septiembre de 2016 cuando el verdulero regresaba a su casa junto a su esposa y su bebé de apenas 12 días.

Caso Roda: Una de las movilizaciones más grandes de que se tenga memoria en nuestra ciudad

En ese momento, delincuentes que habían robado una camioneta y eran perseguidos por la policía, chocaron con un móvil policial e interceptaron el vehículo de Roda.

De acuerdo a la pesquisa, en esas circunstancias se inició un tiroteo en el que Roda recibió cuatro balazos en la cabeza, en el tórax, en el brazo derecho y hombro derecho, mientras que su esposa fue baleada en una mano y el bebé quedó ileso.

En ese momento, Roberto Tavolaro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Ituzaingó, a cargo de la investigación, imputó en la causa a los cuatro policías que participaron de la persecución y a los tres supuestos delincuentes en el marco ce la causa por “robo y homicidio”.

Luego de 3 años. una pericia determinó que del arma del policía Grane partieron dos de los disparos que impactaron en Diego, hoy el policía se encuentra imputado.

