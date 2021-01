Vecinos de La Reja protestan por la instalación de una planta de residuos, próxima a construirse

Un grupo de vecinos de los barrios Don Enrique, La Reja Grande, Lomas Verdes y San Carlos reclama ante el municipio de Moreno por la instalación de la planta de transferencia de residuos sólidos urbanos que se construirá, bajo licitación pública, a inmediaciones de la Ruta Provincial 25, en una zona residencial de baja densidad poblacional, pero que según el municipio es considerada como ‘industrial’.

La licitación pública fue promovida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que especifica por medio del N°05/2020 que su financiación se realizará por medio de un crédito que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concedió a dicha área de gobierno (desde diciembre de 2014 a través de la operación 3249/OC-AR) con el propósito de ‘disminuir la disposición de residuos sólidos urbanos en basurales a cielo abierto e incrementar la disposición adecuada de los mismos en rellenos sanitarios diseñados, construidos y operados adecuadamente en centros urbanos y municipios turísticos’.

El terreno elegido para la construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos está ubicado sobre la intersección de las calles Don Bosco y Atahualpa, situado a metros de la curva conocida como ‘San Enrique’ de la mencionada Ruta 25 y a inmediaciones del barrio privado ‘Haras María Victoria’.

Imagen: Semanario Actualidad

Lo que los vecinos de La Reja solicitan al municipio de Moreno es que sea relocalizada en otro predio, para impedir el daño ambiental y las enfermedades que pudiera llegar a ocasionar en la población.

Movilización y represión policial

Ayer por la tarde, los vecinos se movilizaron hacia la estación de servicio Axion, ubicada en la curva de ‘San Enrique’ desde las 17hs. En una intervención que contó con hasta 80 vecinos cortaron la ruta y horas más tarde, fuerzas de la policía bonaerense desalojaron la manifestación y según expresó una de las vecinas de la zona, un patrullero (cuyos primeros dígitos de la patente son AD 416 ..) pasó por encima del pie del vecino Juan Alberto, provocando la lesión que se observa en la imagen.

‘Esta es la respuesta que tuvimos hoy ante la protesta que hicimos de no querer una empacadora de basura. Estamos en contra de estos proyectos políticos y de estas cosas que quieren hacer con los vecinos de Moreno, creyendo que somos ignorantes. Creen que no entendemos nada, que no sabemos cuánto es la toxicidad de toda esta basura que quieren traernos a la puerta de nuestra casa’, reclamó una de las vecinas del barrio.

‘Espero que alguien se ocupe de estos policías de Moreno que iban en esta camioneta y que realmente no sigan trabajando más en la calle. Supuestamente están para el servicio de la comunidad y lo que más hacen es destruirla’, añadió a continuación.

Licitación y proyecto de la obra

A fines de noviembre del 2020, el Ministerio de Ambiente de la Nación había dado a conocer que de las cuatro empresas solicitantes para la licitación, se pasó a contemplar la propuesta económica de tres de ellas, que fueron las que superaron las evaluaciones técnicas; y que su construcción se encontraba próxima a adjudicarse.

En el mismo comunicado expone que la planta tendrá una capacidad para procesar hasta 400 toneladas de residuos por día lo que mejorará ‘los sistemas de recolección’ y reducirá ‘los costos de traslado hacia el centro de disposición final que opera el CEAMSE’. Asimismo, especifica que ‘estará conformada por un sector de acceso y de pesaje, una playa de descarga, una estación de transferencia, una planta de tratamiento de lixiviados y de las instalaciones complementarias requeridas para su adecuada operación (oficinas administrativas, vestuarios, sanitarios, talleres y un sector de comedor con cocina).

Según adelantó el Secretario de Desarrollo Sostenible y Seguridad Alimentaria de Moreno, Damián Falfán al medio local ‘Semanario Actualidad’, mientras se concrete la construcción de la planta, cuya finalización de obra está prevista para mediados de año, se alquilará la planta que utilizaba la empresa El Trébol sobre la calle Ricchieri en Cuartel V para el tratamiento de los residuos sólidos.

Lo que alertan los vecinos (quienes organizan la siguiente campaña de firmas) respecto de la instalación del espacio para la transferencia de residuos es que la evaluación de impacto ambiental se realizará una vez que la licitación haya sido adjudicada. Motivo por el cual, exigen que el plan de obra sea redestinado a otra zona del distrito, en la que no injiera sobre el bienestar de la salud de la población.

El miércoles 13 desde las 10hs se dirigirán hasta el municipio de Moreno para ver si logran ser recibidos por las autoridades de gobierno y así solicitar la relocalización de la planta.

Por Julián Tagliaferro