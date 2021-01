Villa Udaondo: asaltan 2 quintas en el barrio El Jagüel a plena luz del día

Un renovado barrio El Jagüel, con urbanizaciones cerrados y nuevos proyectos inmobiliarios, no alcanza para evitar una ola de robos que sufre este barrio, lindante con el camino del Buen ayre y la autopista del Oeste en Villa Udaondo.

Ayer, cerca de las 12, cuatro delincuentes irrumpieron por la fuerza en el una de las casas, una casa quinta ubicada sobre la calle Gómez Carrillo al 4100, saltando el portón de entrada.

Tras acceder a la propiedad, los ladrones se dirigieron directamente al interior de la vivienda, donde estaba un matrimonio con su hijo. Allí los amenazaron para que les entregaran dinero pesos y en dólares, además de algunos objetos de valor.

Valeria, una de las vecinas que hoy también sufrió el hecho de inseguridad, habló con TN y afirmó que “yo me mudé hace poquito y este mediodía me sorprendí cuando estaba dándole de comer a mi perra y vi que desde la casa de los vecinos de enfrente se me cruzó un muchachito con un arma y me dijo: ‘La plata o te mato’”.

La víctima del robo agregó que “yo le dije mucho dinero no tengo, me acabo de mudar. En ese momento me fui caminando de espaldas al ladrón mientras éste me apuntaba temblando con el arma a mi y a la perra y le dije que el poco dinero que tenía estaba en mi suite, en el antebaño”.

En su relato sobre el hecho la mujer añadió: “El ladrón me agarró la cartera, me sacó la billetera y me preguntó: ‘¿Y el celular?’ Y ahí le dije ‘lo debo haber dejado sobre la mesita ratona’. Fue cuando me preguntó: ‘¿Y más plata no tenés?’. A lo que le repetí que me acababa de mudar”.

Los delincuentes se llevaron dinero, tras lo cual también entraron a robar a la casa de al lado y finalmente escaparon a bordo de un Fiat Uno. Sin embargo, la Policía los detuvo a diez cuadras de allí y recuperó casi todo lo sustraído. Lo curioso fue que el Comando de Patrullas de Villa Udaondo halló pesos y una Play Station, pero no los más de mil dólares que los asaltantes se habían llevado de ambas viviendas.